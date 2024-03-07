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12:11 07.03.2024

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

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Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Профільний комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України і Молдови до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в межах засідання Комітету, яке відбулося в четвер у Брюсселі, повідомляє пресслужба Європарламенту.

"За" проголосували 26 депутатів, 10 - "проти" і один утримався.

Ухвалене рішення пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС іще на рік, із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, на підтримку України на тлі триваючої агресивної війни Росії проти цієї країни.

У ЄП зазначили, що це законодавство "наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт". "Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць і цукру, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022-го і 2023 років, тарифи буде знову запроваджено. Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - ідеться в пресрелізі.

Коментуючи це рішення, доповідачка щодо України Сандра Калнієте (група Європейських народників, Литва) сказала: "Оскільки ми щойно відзначили другі роковини початку агресивної війни Росії проти України, ця пропозиція є сильним сигналом твердої підтримки ЄС України та її народу. Продовження торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя для української економіки. Водночас пропозиція передбачає надійні механізми, які гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту. Комісія зможе знову запровадити тарифи або вжити будь-яких інших необхідних заходів, якщо виявить, що імпорт певних продуктів призводить до порушень на ринку. Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків".

Очікується, що парламент проголосує свою позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі, Рада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Як відомо, Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що передбачає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС із 2016 року. Одразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС у червні 2022 року запровадив заходи, які забезпечили безмитний доступ усієї української продукції на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року і закінчуються 5 червня 2024 року.

31 січня 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою ще на рік.

Теги: #молдова #україна #торгівля #європарламент #лібералізація

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