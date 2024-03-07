Події

09:32 07.03.2024

Аудіогіди українською мовою є вже у 80 музеях світу

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У Міністерстві культури та інформаційної політики України інформують, що аудіогіди українською мовою є вже у 80 музеях світу.

"Українською заговорив музей відомого нідерландського художника Ван Гога в Амстердамі. Його голосом став актор дубляжу Павло Скороходько, а голосом аудіогіда - акторка Ірма Вітовська", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що це вже 80-та екскурсія в межах проєкту першої леді Олени Зеленської із запровадження українських аудіогідів у культурних пам'ятках 44 країн.

Теги: #музеї #українська_мова #аудіогіди

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