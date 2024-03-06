У Бердянську ліквідовано організаторку псевдовиборів путіна Світлану Самойленко

У середу, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано колаборантку Самойленко Світлану Володимирівну, яка організовувала псевдовибори путіна на окупованих територіях Запорізької області, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації. Так званий воєнний комендант Бердянська полковник зс рф бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів". Чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в рамках підготовки до псевдовиборів Путіна Самойленко прагнула вислужитися перед московитами: залякувала і тероризувала бердянців, змушувала їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

За фактом співпраці Самойленко з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ.