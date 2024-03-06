Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

Президент України Володимир Зеленський сказав, що кожен збитий "Шахед", кожна збита російська ракета - це врятовані життя, інфраструктура.

На пресконференції в Одесі в середу після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом Зеленський зазначив, що "за ніч тільки в Одеській області вдалося збити 20 "Шахедів". Уранці було завдано чергового удару".

"Такі удари тривають щодня і щоночі. Путін не хоче ніякої дипломатії, тому потрібно посилювати санкції", - сказав президент.

Зеленський подякував Греції "за допомогу нашій державі та суспільству в захисті життя".

Він також наголосив на важливості "підтримки роботи Міжнародного кримінального суду та протидії російській дезінформації".