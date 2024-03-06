Зеленський про постачання партнерами далекобійної зброї: Не може бути дефіциту сміливості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в питанні постачання партнерами далекобійного озброєння для українських Сил оборони не має і не може бути дефіциту сміливості.

"Що стосується альтернативи до дефіцитного калібру 155 мм - є на сьогодні тільки дрони, їх виробництво зростає. Це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії. Але є й інші види зброї - далекобійна зброя, яка є у наших партнерів. І мені здається, що тут не може бути дефіциту сміливості, тому що якщо ми (партнери - ІФ-У) ухвалили рішення щодо територіальної цілісності України, захисту суверенітету і наших людей, то не треба, мені здається, дуже довго вагатися, а треба робити відповідні кроки вперед", - заявив Зеленський на пресконференції з грецьким прем'єр-міністром в Одесі в середу.

Глава держави також прокоментував чеську ініціативу про постачання в Україну 800 тисяч снарядів, заявивши, що з нею точно є позитивний прогрес.

"Але позитивний результат ми зможемо оцінити тоді, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат", - наголосив він.