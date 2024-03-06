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15:14 06.03.2024

Український інститут у Швеції оголосив перших лауреатів нової премії для молодих українських піаністів

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Український інститут у Швеції оголосив перших лауреатів нової премії для молодих українських піаністів

Український інститут у Швеції визначив двох молодих перспективних піаністів, які отримають стипендію від Фонду шведського мецената Андерса Валля, повідомляє пресслужба громадської організації.

"У рамках підтримки України Фонд Андерса Валля Вестерлефста (Anders Wall's Västerlöfsta) заснував щорічну премію в 100 тис. шведських крон - близько 10 тис. євро - для підтримки молодих українських піаністів", - ідеться в пресрелізі Українського інституту в Швеції в середу.

Як повідомляється, першими одержувачами стипендії Anders Wall's Västerlöfsta для молодих українських піаністів стали 19-річний Роман Федюрко з Києва та 21-річний Антон Бондаренко із Запоріжжя.

"Ми дуже вдячні Андерсу Валлю за запровадження премії для українських молодих музикантів. Як піаністка я завжди розуміла, наскільки важливо подати руку допомоги молодим піаністам на початку кар'єри, особливо українським піаністам, які завжди "приліплювалися" до російських, навіть репертуарно, бо там було більше можливостей. З 2017 року, коли я стала причетна до конкурсу молодих піаністів пам'яті Горовиця, я давала можливість двом українським піаністам представити себе на різних майданчиках Скандинавії. Але ця нова премія, звісно, привертає значно більше уваги та надає значно більше можливостей. Бути поміченим у міжнародному середовищі, особливо на початку кар'єри, надзвичайно важливо", - сказала директорка Українського інституту у Швеції, піаністка Наталя Пасічник, яку цитує пресслужба.

"Мета стипендій - надати перспективним українським талантам більше можливостей для подальшого розвитку в дуже складний для України час, але це також спосіб привернути увагу та підтримати українську культуру. Війна здебільшого полягає в тому, що російське керівництво заперечує існування української нації з власною культурою", - зазначила Шарлотта Волл, голова Музичного фонду церкви Вестерлефста.

Як повідомляється, стипендії буде вручено під час концерту в церкві Вестерлефста в Хебі 4 травня. Концерт стане частиною програми фестивалю української культури "Європейський фестиваль: Українська весна", який розпочнеться у Швеції 24 квітня і триватиме два тижні.

Теги: #премія #піаністи

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