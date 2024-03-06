ICCROM створить першу в Україні команду фахівців із надання першої допомоги у сфері культури - Мінкультури

Міжнародний центр дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) створить першу в Україні команду фахівців з надання першої допомоги у сфері культури.

"Міжнародний центр з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей реалізує ініціативу за фінансової підтримки програми "Креативна Європа". Її основна мета - протидія загрозам культурній спадщині, спричинених збройними конфліктами та кліматичними катастрофами", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

Для цього було відкрито набір для 20-25 професіоналів середнього рівня в таких сферах: архітектура, культурний менеджмент, інженерія, бібліотечна справа, архівування.

"Учасникам також буде запропоновано тренінг з оцінки ризиків, реагування на надзвичайні ситуації та залучення громадськості, що включатиме комплексну підготовку в онлайн та офлайн форматах", - зазначили у відомстві.

Подати заявки можна до 9 березня за посиланням: https://iccrom.jotform.com/240307007450948