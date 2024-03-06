Найближчими днями в Україні переважно без опадів, в Закарпатській та Івано-Франківській областях - дощ із мокрим снігом

На Закарпатті та Прикарпатті вночі 7 березня очікується помірний, удень місцями невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Карпатах уночі та вдень невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

У Києві в четвер, 7 березня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 7 березня найвища температура вдень була 16,3° тепла в 1995 р., найнижча вночі 24,9° морозу в 1964 р.

У п'ятницю, 8 березня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах і північно-східних областях до 9° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті 7-12°.

У Києві в п'ятницю, 8 березня, без опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.