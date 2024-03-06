Події

12:02 06.03.2024

На Херсонщині троє постраждалих від обстрілів 5 березня - ОВА

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На Херсонщині троє постраждалих від обстрілів 5 березня - ОВА

Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів території Херсонської області російськими окупантами у вівторок, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в середу.

"Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок вчорашніх ударів по Херсону. Сьогодні до лікарні звернувся 76-річний чоловік, який учора в обід потрапив під обстріл. У потерпілого – вибухова травма та перелом ноги. Йому надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про двох поранених у Херсонській області внаслідок обстрілів у вівторок. Також було пошкоджено 10 багатоповерхових і 11 приватних будинків.

 

Теги: #херсонська_область

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