На Херсонщині троє постраждалих від обстрілів 5 березня - ОВА

Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів території Херсонської області російськими окупантами у вівторок, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в середу.

"Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок вчорашніх ударів по Херсону. Сьогодні до лікарні звернувся 76-річний чоловік, який учора в обід потрапив під обстріл. У потерпілого – вибухова травма та перелом ноги. Йому надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про двох поранених у Херсонській області внаслідок обстрілів у вівторок. Також було пошкоджено 10 багатоповерхових і 11 приватних будинків.