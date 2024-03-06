Події

11:19 06.03.2024

ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

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ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

Безповоротні втрати російських окупантів унаслідок знищення патрульного корабля Чорноморського флоту "Сєрґєй Котов" у ніч на 5 березня становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "сєрґєй котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - 7 моряків", - ідеться в повідомленні ГУР в середу.

"Інформація уточнюється", - додали в розвідці.

Теги: #рф #корабль #втрати #гур_мо

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