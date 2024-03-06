Події

10:36 06.03.2024

СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

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СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

Співробітники Служби безпеки України запобігли втечі до Придністров'я (Молдова) ворожого агента, який збирав розвідувальні дані про Збройні сили України.

"Служба безпеки запобігла втечі з України агента рф, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався потрапити на територію Молдови.

"Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти", - уточнюють у повідомленні.

У СБУ інформують, що зловмисник - житель Дніпропетровської області, який навчався в Московському державному університеті та отримав диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не проводив розвідувальну активність на користь РФ.

"Ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

У СБУ інформують, що згодом фігуранта відправили на позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області. "Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф", - інформують у спецслужбі.

За інформацією відомства, після кількох сеансів зв'язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, зник із району базування свого підрозділу. "Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 408 (дезертирство). 4 ст. 408 (дезертирство). Наразі фігурант перебуває під вартою.

Теги: #сбу #затримання #агент_рф

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