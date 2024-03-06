Сили ППО вночі знищили 18 БПЛА на Одещині, пошкоджено рекреаційний об'єкт, газопровід, приватні будинки

Сили оборони минулої ночі знищили 18 ударних безпілотників Shahed-131/136, які атакували Одещину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками Shahed-131/136. Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів. На щастя, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він у телеграм-канал у середу.

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газопровід, житлові будинки в приватному секторі.

Як уточнили в пресслужбі Сил оборони півдня України, "підрозділи ППО в інтенсивному режимі протягом чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів. 20 цілей було знищено, з них 2 на Херсонщині та 18 на Одещині".

"Маневри дронів у житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО", - наголошується в повідомленні Сил оборони півдня України.