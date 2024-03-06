Події

09:14 06.03.2024

На Хмельниччині ППО ліквідувала 6 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури

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На Хмельниччині ППО ліквідувала 6 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури

У Хмельницькій області вночі протиповітряна оборона ліквідувала шість "Шахедів", унаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструмлено кілька громад, повідомила обласна військова адміністрація в середу вранці.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили шість БПЛА типу "Шахед" у межах Хмельницької області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Усі відповідні служби працюють.

Загиблих і травмованих немає.

Теги: #хмельницька_область #ппо #шахеди

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