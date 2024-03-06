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08:09 06.03.2024

Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

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Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

Армія РФ уночі атакувала Україну 5-ма ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області, а також 42-ма ударними безпілотниками, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"У ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Донецької обл. і 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків - Чауда, Балаклава - Крим, Курська обл." - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

"У результаті бойової роботи збито 38 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - наголосили в Повітряних силах.

 

 

 

Теги: #атака #бпла #пс_зсу

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