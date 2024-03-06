У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі

У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі, повідомляє обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу Шахед. На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.

Наслідки авіаційних ударів уточнюють.