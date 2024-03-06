Пожежники ліквідували пожежу поблизу озера Тягле на Осокорках у Києві - КМДА

Пожежники ліквідували пожежу поблизу озера Тягле на Осокорках у Києві, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації в Телеграм-каналі в ніч на 6 березня.

"Пожежники ліквідували пожежу поблизу озера Тягле. На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" і фахівці підрозділу БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" та ДСНС роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу, яка сталася на відкритій території поблизу озера Тягле. Водночас, чиновники КМДА вимагають від правоохоронних органів розслідувати причини пожежі.