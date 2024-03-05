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20:20 05.03.2024

Комітет гумполітики рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

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Комітет гумполітики рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні", повідомила заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики схвалив законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" авторства Володимира Зеленського до другого читання", - написала Кравчук у вівторок у фейсбуці.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" парламент прийняв за основу 22 листопада 2023 року.

Законопроєкт пропонує офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою.

Законопроєкт визначає, що держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Крім цього, законопроєкт передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітям старшого дошкільного віку. Водночас заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Відповідно до законопроєкту, заклад вищої освіти має право ухвалити рішення щодо викладання однієї, кількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів англійською мовою, що чітко обумовлюється в описі освітньої програми під час вступу до вишу.

Згідно із законопроєктом, англійська мова також може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.

Теги: #рада #законопроєкт #англійська

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