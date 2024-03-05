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17:58 05.03.2024

Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

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Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає застосування будь-яких адміністративних заходів щодо них.

"Повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що на ці цілі працюють такі програми всередині країни, як "єВідновлення", "єОселя", гранти й доступні кредити для старту власного бізнесу.

Як повідомлялося, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українців в Україну. Зокрема, йдеться про трансформацію програм підтримки перебування українців у Європейському Союзі в програми стимулювання повернення.

Теги: #повернення #шмигаль

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