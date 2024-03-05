ТЧХУ та Coca Cola HBC Ukraine з нуля відновлюють у Київській області сільський дитсадок, зруйнований армією РФ під час окупації

Під патронатом Товариства Червоного Хреста України та компанії Coca Cola HBC Ukraine з нуля розпочалася відбудова зруйнованого внаслідок російської окупації на Київщині дитячого садочка в селі Богданівці Броварського району.

"Ми розпочали нашу співпрацю ще торік із підписання спільного меморандуму... Наші бажання, щоб цей дитячий садок саме в цьому місці був побудований, збіглися... Ми отримали всі дозвільні документи для початку робіт. І як ви сьогодні переконалися, роботи вже розпочалися", - розповів генеральний директор національного комітету Червоного Хреста України Максим Доценко журналістам у вівторок у Богданівці.

Він уточнив, що вартість проєкту становить $3 млн. За словами Доценка, будівництво будівлі у 2025 році буде завершено.

"Це буде один із найкращих дитячих садочків на Київщині, у ньому буде все найсучасніше європейське обладнання, у ньому буде і своє укриття", - розповів заступник селищного голови Великодимерської об'єднаної територіальної громади Олександр Куценко.

Він уточнив, що укриття буде протирадіаційним і розраховане на 500 осіб. "Це практично буде саркофаг, монолітна споруда, під час будівництва якої буде враховано всі сучасні нормативні норми", - наголосив Куценко.

За його словами, у 2022 році в дитячому садку російські окупанти облаштували склад боєприпасів, який підірвали під час відступу. Він розповів, що під руїнами будівлі вже було знайдено, знешкоджено та вивезено майже півтори тисячі снарядів. "І нині тут щодня працюють співробітники ДСНС і роблять усе, щоб будівельні роботи були безпечними", - зазначив Куценко.