Події

17:52 05.03.2024

ТЧХУ та Coca Cola HBC Ukraine з нуля відновлюють у Київській області сільський дитсадок, зруйнований армією РФ під час окупації

2 хв читати
ТЧХУ та Coca Cola HBC Ukraine з нуля відновлюють у Київській області сільський дитсадок, зруйнований армією РФ під час окупації

Під патронатом Товариства Червоного Хреста України та компанії Coca Cola HBC Ukraine з нуля розпочалася відбудова зруйнованого внаслідок російської окупації на Київщині дитячого садочка в селі Богданівці Броварського району.

"Ми розпочали нашу співпрацю ще торік із підписання спільного меморандуму... Наші бажання, щоб цей дитячий садок саме в цьому місці був побудований, збіглися... Ми отримали всі дозвільні документи для початку робіт. І як ви сьогодні переконалися, роботи вже розпочалися", - розповів генеральний директор національного комітету Червоного Хреста України Максим Доценко журналістам у вівторок у Богданівці.

Він уточнив, що вартість проєкту становить $3 млн. За словами Доценка, будівництво будівлі у 2025 році буде завершено.

"Це буде один із найкращих дитячих садочків на Київщині, у ньому буде все найсучасніше європейське обладнання, у ньому буде і своє укриття", - розповів заступник селищного голови Великодимерської об'єднаної територіальної громади Олександр Куценко.

Він уточнив, що укриття буде протирадіаційним і розраховане на 500 осіб. "Це практично буде саркофаг, монолітна споруда, під час будівництва якої буде враховано всі сучасні нормативні норми", - наголосив Куценко.

За його словами, у 2022 році в дитячому садку російські окупанти облаштували склад боєприпасів, який підірвали під час відступу. Він розповів, що під руїнами будівлі вже було знайдено, знешкоджено та вивезено майже півтори тисячі снарядів. "І нині тут щодня працюють співробітники ДСНС і роблять усе, щоб будівельні роботи були безпечними", - зазначив Куценко.

Теги: #будівництво #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 02.03.2024
Волонтери ТЧХУ беруть участь у рятувальній операції в Одесі на місці пошкодженого дроном РФ житлового будинку

Волонтери ТЧХУ беруть участь у рятувальній операції в Одесі на місці пошкодженого дроном РФ житлового будинку

13:25 01.03.2024
ТЧХУ допомогло евакуйованим із Покровська до Мукачева

ТЧХУ допомогло евакуйованим із Покровська до Мукачева

15:10 28.02.2024
ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

15:00 26.02.2024
ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

10:50 26.02.2024
Українські аграрії у 2024 році збільшать будівництво овочесховищ у 2 рази - експерт

Українські аграрії у 2024 році збільшать будівництво овочесховищ у 2 рази - експерт

11:50 23.02.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам в Одесі та Дніпрі ліквідовувати наслідки атак російських безпілотників

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам в Одесі та Дніпрі ліквідовувати наслідки атак російських безпілотників

10:18 21.02.2024
Друкарню ТЧХУ відкрили в Черкасах

Друкарню ТЧХУ відкрили в Черкасах

10:42 20.02.2024
ТЧХУ та Держводагентство підписали меморандум про забезпечення водою населення України

ТЧХУ та Держводагентство підписали меморандум про забезпечення водою населення України

16:05 19.02.2024
У Лондоні відкрили виставку про роботу Українського Червоного Хреста

У Лондоні відкрили виставку про роботу Українського Червоного Хреста

12:07 19.02.2024
ТЧХУ передало гумдопомогу дітям, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області

ТЧХУ передало гумдопомогу дітям, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

ОСТАННЄ

Між регіоном Тоскана та Київською областю підписано Угоду про побратимство

Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

Час на оформлення субсидії в застосунку "Дія" скоротився до 10 хвилин, - Федоров

Подоляк про ордери МКС для російських генералів: Глобальний світ чітко фіксує той тип війни, яку РФ веде проти цивільного населення України

Пошукові роботи на місці зруйнованої двоповерхової будівлі в Краматорську завершено

Костін про ордери МКС на арешт російських генералів: Продовжуємо співпрацювати для притягнення до відповідальності всіх винних у міжнародних злочинах

НАБУ і САП скерували до суду справу про заподіяння 176 млн грн збитків експосадовцями "Центренерго" і "Юнайтед Енерджі"

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА