Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула - голова ОВА

Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Олександрополі, обстріляні Красногорівка, Костянтинівка та Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Костянтинівка Краматорського району зазнала авіаудару, без постраждалих. Обстріляно околиці Лиманської громади.

У Торецькій громаді у Північному одна людина поранена, пошкоджені чотири багатоповерхівки й адмінбудівля; у Залізному пошкоджено чотири будинки. В Часовоярській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджені три будинки.

Із лінії фронту евакуйовано 327 осіб, зокрема 71 дитину.