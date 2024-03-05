Події

10:15 05.03.2024

Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула - голова ОВА

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Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Олександрополі, обстріляні Красногорівка, Костянтинівка та Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Костянтинівка Краматорського району зазнала авіаудару, без постраждалих. Обстріляно околиці Лиманської громади.

У Торецькій громаді у Північному одна людина поранена, пошкоджені чотири багатоповерхівки й адмінбудівля; у Залізному пошкоджено чотири будинки. В Часовоярській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджені три будинки.

Із лінії фронту евакуйовано 327 осіб, зокрема 71 дитину.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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