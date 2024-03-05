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09:15 05.03.2024

Макрон цього тижня може заявити про підтримку планів Праги закупити боєприпаси для України за межами ЄС - ЗМІ

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Макрон цього тижня може заявити про підтримку планів Праги закупити боєприпаси для України за межами ЄС - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня, імовірно, заявить про підтримку Парижем пропозиції Чехії придбати боєприпаси для України в країнах за межами ЄС, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на джерела.

"Французький президент Еммануель Макрон, як очікується, вже цього тижня дасть обіцянку сприяти проєкту Чехії на придбання сотень тисяч артилерійських снарядів із-за меж ЄС з метою допомогти Україні, заявили люди, знайомі з цим питанням", - інформує агентство.

"Джерела зазначили, що Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції в підтримці плану закуповувати боєприпаси, вироблені не в ЄС. Макрон обговорить ідею з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою під час поїздки до Праги у вівторок. Пізніше цього тижня, найімовірніше, відбудуться окремі переговори глав МЗС і Міноборони країни ЄС для уточнення деталей", - передає агентство.

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в лютому, президент Чехії Петр Павел запевняв, що Прага має дані про можливість надати Києву 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм, причому протягом кількох тижнів. Однак ці поставки потрібно профінансувати. Водночас президент не назвав можливих постачальників.

У Празі повідомили, що отримали попередню згоду Канади, Данії, Литви та Латвії на участь в ініціативі. Після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском минулого тижня Фіала говорив, що Варшава теж висловила готовність приєднатися до реалізації плану.

Джерело в правлячих колах Франції запевнило Bloomberg, що кошти на закупівлю снарядів поза межами ЄС братимуть не зі структур Євросоюзу, на кшталт Європейського фонду миру: контракти на придбання продукції укладатимуть на двосторонній основі.

Роль координатора програми відіграє Чехія, пріоритетом стане задоволення найнагальніших потреб України в постачанні артилерії.

Однак співрозмовник агентства пояснив, що дехто в ЄС вважає озвучені Чехією цифри майбутніх закупівель снарядів занадто оптимістичними.

 

Теги: #макрон #військова_допомога

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