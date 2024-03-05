Судна, що заходять у води Ємену, мають отримувати дозвіл від хуситів

Кораблі повинні будуть отримувати дозвіл від контрольованого хуситами Управління з морських справ Ємену, перш ніж увійти в єменські води, заявив у понеділок міністр телекомунікацій хуситів Місфер аль-Нумайр, про це повідомляє агентство Reuters.

Із середини листопада бойовики-хусити неодноразово запускали безпілотники і ракети проти міжнародного комерційного судноплавства в Аденській затоці, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, які виступають проти наступу Ізраїлю в Газі.

Практично щоденні атаки змушують компанії здійснювати тривалі й дорогі переходи навколо південної частини Африки і посилюють побоювання, що війна між Ізраїлем і Хамасом може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході загалом. У відповідь Сполучені Штати і Велика Британія бомблять цілі хуситів.

Територіальні води, яких торкнулася постанова Ємену, простягаються на півдорозі до Баб-ель-Мандабської протоки завширшки 20 км (12 миль), вузького гирла Червоного моря, через яке проходить близько 15% світового судноплавства на шляху до Суецького каналу або з нього.

"Ми готові посприяти в отриманні дозволів та ідентифікації суден за допомогою ВМС Ємену, і ми підтверджуємо, що це робиться з побоювань за їхню безпеку", - повідомив аль-Нумаїр в інтерв'ю телеканалу Al Masirah TV, головному телевізійному повинному каналу, яким управляє єменський рух хуситів, що підтримує Іран.

У понеділок гонконгська компанія HGC Global Communications заявила, що минулого тижня в Червоному морі було пошкоджено щонайменше чотири підводні кабелі зв'язку - Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, не назвавши причину. За оцінками компанії, пошкодження торкнулися 25 % трафіку даних, що проходить дном Червоного моря, і у своїй заяві вона повідомила, що розробила план з перенаправлення трафіку.

У суботу міністерство аль-Нумайра поклало відповідальність за пошкодження кабелів на американські та британські атаки.

Як повідомлялося раніше, єменські хусити в неділю пообіцяли продовжити атаки на британські судна в Аденській затоці.