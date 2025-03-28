УЗА привітала переговори по відкриттю судноплавства в Чорному морі і застерегла від запровадження необдуманих механізмів

Українська зернова асоціація (УЗА) привітала домовленість США та України – відновити вільне судноплавство в міжнародних водах Чорного моря, оскільки це сприятиме стабільному забезпеченню продовольством країн, які його потребують, повідомила пресслужба асоціації.

"Робота українського морського коридору значно покращила ситуацію з торгівлею продовольством з українських портів, зокрема зерном. Відновлення ж вільного судноплавства міжнародними водами Чорного моря дозволить знизити ризики для судновласників, а відтак зменшить витрати на фрахт та страхування суден та вантажу. Зменшення витрат на логістику експорту дозволить українським виробникам мати кращу ціну на свою продукцію, а споживачам по всьому світу мати можливість придбати доступне зерно", - ідеться в заяві.

Водночас бізнес-об`єднання застерегло від необдуманих рішень і запровадження будь-яких механізмів, які би перешкоджали чи сповільнювали судноплавство в Чорному морі.

"Запровадження непотрібних механізмів, що утруднюють судноплавство, не тільки нівелюватимуть принцип вільного судноплавства, а й вестимуть до дестабілізації продовольчої безпеки світу і знову перетворить продовольство на зброю", - наголосили в УЗА.