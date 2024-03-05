Росіяни 44 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена

Російські військові вдень у понеділок 44 рази обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 228 вибухів, у Миропільській громаді поранення дістав мирний житель, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська, Спасська, Свєська, Дружбівська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Миропільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів) та здійснено обстріл із РСЗВ (12 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів дістав поранення житель громади.

По Середино-Будській громаді було здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), артобстріли (28 вибухів), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).

У Білопільській громаді сталися удари FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

У Юнаківській громаді було зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (8 вибухів) та артобстріли (15 вибухів).

У Хотинській громаді були мінометні обстріли (23 вибухи) і артобстріл (2 вибухи). В Есманській громаді ворог також гатив із мінометів (11 вибухів) та артилерії (1 вибух). По Краснопільській громаді росіяни скинули 12 мін, також був артилерійський обстріл (13 вибухів).

Під ракетний авіаудар потрапила Дружбівська громада (4 вибухи). Також ракетного обстрілу зазнала Свеська громада (4 вибухи).

Також ОВА повідомляє, що мінометного обстрілу зазнали Великописарівська (25 мін) і Шалигинська (11 вибухів) громади.