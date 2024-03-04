Події

20:22 04.03.2024

Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

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Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

Унаслідок повторного обстрілу з боку російських військ під час ліквідації пожежі в Краматорську загинули два рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє ДСНС, іще троє рятувальників дістали поранення, їм надають медичну допомогу.

 

Теги: #загибель #обстріл #донецька #пожежники

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