Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

Унаслідок повторного обстрілу з боку російських військ під час ліквідації пожежі в Краматорську загинули два рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє ДСНС, іще троє рятувальників дістали поранення, їм надають медичну допомогу.