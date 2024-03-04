Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Україні потрібен чіткий результат у знищенні російської військової інфраструктури та логістики, більший результат і він буде, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

Таким чином він прокоментував доповідь йому начальника ГУР Кирила Буданова.

"Доповідь СБУ - Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб", - сказав Зеленський.

За його словами, була також доповідь глави зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків і планів Росії. "Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - сказав президент.