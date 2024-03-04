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19:14 04.03.2024

Банки акредитували до участі в "єОселя" 27 забудовників на первинному ринку

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Банки акредитували до участі в "єОселя" 27 забудовників на первинному ринку

Банки-партнери державної програми "єОселя" в лютому акредитували п'ять девелоперів на первинному ринку житла, збільшивши їх кількість до 27, повідомила пресслужба ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Згідно з повідомленням, на первинному ринку нерухомості вже доступні для купівлі за програмою 64 будинки у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Кредитування на житло, що будується, за програмою "єОселя" здійснюють Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк і банк "Глобус", наголошується в пресрелізі.

За даними "Укрфінжитла", зі старту програми "єОселя" учасники купили 2 071 квартиру на первинному ринку в готових будинках і 166 квартир у споруджуваних. Загальна кількість виданих іпотек становить 7 773 сумарно на 11,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2024 році "Укрфінжитло" планує видати 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя".

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Теги: #банки #акредитація #забудовники #єоселя

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