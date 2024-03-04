У районі н. п. Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію

На авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається зупинити подальше просування ворога, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На авдіївському напрямку від початку доби і станом на 18:00 було відбито 21 атаку ворога в районі населених пунктів Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське", - повідомив Лиховій в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

За його словами, на цьому найгарячішому напрямку російського удару ситуацію вдається стабілізувати, і просування ворога зупинено, незважаючи на те, що ворог частково контролює Бердичі та Тоненьке. "Але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат і просування ворога зупинено на цьому рубежі", - сказав він.