Події

19:10 04.03.2024

У районі н. п. Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію

1 хв читати
У районі н. п. Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію

На авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається зупинити подальше просування ворога, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На авдіївському напрямку від початку доби і станом на 18:00 було відбито 21 атаку ворога в районі населених пунктів Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське", - повідомив Лиховій в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

За його словами, на цьому найгарячішому напрямку російського удару ситуацію вдається стабілізувати, і просування ворога зупинено, незважаючи на те, що ворог частково контролює Бердичі та Тоненьке. "Але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат і просування ворога зупинено на цьому рубежі", - сказав він.

Теги: #фронт #авдіївський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 03.03.2024
ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

19:31 02.03.2024
Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

12:59 01.03.2024
В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

18:50 29.02.2024
ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуть жорсткі бої з силами противника, які переважають, - Сирський

ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуть жорсткі бої з силами противника, які переважають, - Сирський

08:58 29.02.2024
Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

20:52 28.02.2024
3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

20:55 27.02.2024
110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

20:52 26.02.2024
Біля Часового Яру проводили і проводять інженерні роботи, укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити "легку прогулянку" - Євлаш

Біля Часового Яру проводили і проводять інженерні роботи, укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити "легку прогулянку" - Євлаш

19:09 22.02.2024
Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

13:14 22.02.2024
На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Аудит Міноборони виявив 30 тис. турнікетів, які зберігалися на складах майже рік

Співробітників "Енергоатому" на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії

Скеровано до суду справу ексголови Верховного Суду Князєва, обвинуваченого в хабарництві

Українські військові збили ракету в Дніпровському районі - голова ОВА

ОСТАННЄ

Банки акредитували до участі в "єОселя" 27 забудовників на первинному ринку

Окупанти за день завдали чотирьох ударів дронами-камікадзе і чотири рази обстріляли з артилерії Нікопольський район

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту України про застосування санкцій до російського телеведучого Кисельова

Аудит Міноборони виявив 30 тис. турнікетів, які зберігалися на складах майже рік

Через обстріл касетними боєприпасами армією РФ у Запорізькому районі загинув цивільний

Співробітників "Енергоатому" на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії

Скеровано до суду справу ексголови Верховного Суду Князєва, обвинуваченого в хабарництві

В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

У Львові суд засудив громадянку України до 6 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА