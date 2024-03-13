3 ОШБр: На авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, ворогу було завдано критичного ураження на рівні полку

На авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, ворогові було завдано критичного ураження на рівні полку, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, не відступають, повідомляє пресслужба 3 окремої штурмової бригади (ОШБр).

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на авдіївському напрямку. Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 ліквідованих окупантів; до 20 ворожих броньованих машин і танків; ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян. Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але кількісно переважаючі збройні сили рф не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - йдеться в повідомленні бригади в телеграм-каналі.

У 3 ОШБр наголошують, що, незважаючи на напружену ситуацію, Третя штурмова продовжує "стирати" ворожу піхоту, відбивати штурми й не дає змоги окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на авдіївському напрямку.