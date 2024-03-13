Події

18:43 13.03.2024

3 ОШБр: На авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, ворогу було завдано критичного ураження на рівні полку

1 хв читати
3 ОШБр: На авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, ворогу було завдано критичного ураження на рівні полку

На авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, ворогові було завдано критичного ураження на рівні полку, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, не відступають, повідомляє пресслужба 3 окремої штурмової бригади (ОШБр).

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на авдіївському напрямку. Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 ліквідованих окупантів; до 20 ворожих броньованих машин і танків; ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян. Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але кількісно переважаючі збройні сили рф не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - йдеться в повідомленні бригади в телеграм-каналі.

У 3 ОШБр наголошують, що, незважаючи на напружену ситуацію, Третя штурмова продовжує "стирати" ворожу піхоту, відбивати штурми й не дає змоги окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на авдіївському напрямку. 

Теги: #3_ошбр #авдіївський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 06.03.2024
Протиснути лінію оборони на авдіївському напрямку ворог наразі не може - 3 ОШБр

Протиснути лінію оборони на авдіївському напрямку ворог наразі не може - 3 ОШБр

19:10 04.03.2024
У районі н. п. Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію

У районі н. п. Новосілки, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію

12:32 03.03.2024
ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

12:59 01.03.2024
В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Великописарівської громади Сумської області загинула 1 людина, двох поранено - Офіс генпрокурора

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

Суд визнав нардепа Дубінського винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Ворог завдав двох ракетних і 68 авіаударів, здійснив 37 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак

Унаслідок обстрілу Великописарівської громади Сумської області загинула 1 людина, двох поранено - Офіс генпрокурора

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

У Кривому Розі кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 49 осіб - ОВА

Суд визнав нардепа Дубінського винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА