Основні наступальні сили на Авдіївському напрямку ворог сконцентрував на Семенівці - 3 ОШБр

Найбільшу увагу та основні наступальні сили на авдіївському напрямку російські окупанти сконцентрували на с. Семенівка, заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3 Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Орлівка вартувала російській армії кількох підрозділів. Зараз найбільшу увагу та основні наступальні сили на авдіївському напрямку вони сконцентрували на Семенівці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог тут постійно намагається штурмувати та промацувати слабкі місця в обороні. Також щодня атаки відбуваються в районі населеного пункту Бердичі.

"Час від часу ми чуємо по перехватах, як вони звітують, що зайняли певні рубежі, хоча насправді до них навіть не дійшли. Це вже така стала практика в російських підрозділах", - розповів Жорін.