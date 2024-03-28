Події

15:14 28.03.2024

Основні наступальні сили на Авдіївському напрямку ворог сконцентрував на Семенівці - 3 ОШБр

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Основні наступальні сили на Авдіївському напрямку ворог сконцентрував на Семенівці - 3 ОШБр

Найбільшу увагу та основні наступальні сили на авдіївському напрямку російські окупанти сконцентрували на с. Семенівка, заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3 Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Орлівка вартувала російській армії кількох підрозділів. Зараз найбільшу увагу та основні наступальні сили на авдіївському напрямку вони сконцентрували на Семенівці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог тут постійно намагається штурмувати та промацувати слабкі місця в обороні. Також щодня атаки відбуваються в районі населеного пункту Бердичі.

"Час від часу ми чуємо по перехватах, як вони звітують, що зайняли певні рубежі, хоча насправді до них навіть не дійшли. Це вже така стала практика в російських підрозділах", - розповів Жорін. 

Теги: #3_ошбр #авдіївський_напрямок

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