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17:24 22.03.2024

Білецький про ситуацію на авдіївському напрямку: Ця кампанія, безумовно, найскладніша, ознаки стабілізації зараз є

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Білецький про ситуацію на авдіївському напрямку: Ця кампанія, безумовно, найскладніша, ознаки стабілізації зараз є

Авдіївський напрямок є наразі основним для наступу противника на всій лінії фронту, ситуація непроста, заявив командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький.

Під час онлайн-включення в рамках 16-го щорічного Київського безпекового форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Білецький нагадав, що Третя штурмова бригада зараз воює на авдіївському напрямку, де ворог зосередив величезні ресурси для наступу.

"Останнім часом бригаді доводилося стикатися з викликами, які вона не бачила навіть під час Київської кампанії, а тоді підрозділ обороняв Мощун, який був ключовою точкою в обороні Києва. 2023-й бригада провела, відбиваючи наступ "вагнерівців" поблизу Бахмута, а потім перейшла до українського контрнаступу, де досягла значних успіхів. Але ця кампанія зараз, безумовно, найскладніша. Якщо говорити про те, в чому складність, - я не скажу, що росіяни почали краще воювати в сухопутній військовій складовій. Але однозначно можна говорити про те, що воювати вони стали на порядок ресурсніше", - сказав Білецький.

Командир розповів, що за два неповні місяці дій бригади поблизу Авдіївки знищено 2,5 тис. російських солдатів, 18 танків, понад 50 одиниць легкої бронетехніки. Тоді як Третя штурмова не втратила жодної одиниці танків, а втрати в особовому складі вдесятеро менші, ніж у росіян, додав командир.

"Ознаки стабілізації зараз однозначно є. І українські війська роблять усе можливе й неможливе, щоб зараз зупинити росіян під Авдіївкою. Це коштує величезних втрат. Але також втрат, але значніших, зазнають росіяни", - додав він.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум.

Теги: #яценюк #білецький #відкрий_україну #кбф #авдіївський_напрямок

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