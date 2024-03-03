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12:32 03.03.2024

ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

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ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

У районах Бердичів, Орлівки та Тоненького на Авдіївському напрямку стабілізується оперативна ситуація, підстав говорити про те, що ворог захопив ці населені пункти, немає, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"За тими даними, які підтверджені, в районах цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять: Бердичі, Орлівка і Тоненьке, оперативна обстановка стабілізується, там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів, тривають бойові дії, бойові сутички, але немає підстав говорити, що ворог окупував чи захопив ці населені пункти", - сказав Лиховій в ефірі національного телемарафону в неділю.

Теги: #авдіївський_напрямок

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