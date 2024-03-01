В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

Російські окупанти збільшують інтенсивність артилерійських обстрілів на авдіївському напрямку, мають значну перевагу в боєприпасах, нарощують чисельність штурмових груп, кидають у дію нові резерви й у зв'язку з цим мають деякі локальні успіхи, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - написав Тарнавський у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, за минулу добу на авдіївському напрямку українські військовослужбовці відбили 25 атак російських окупантів, на новопавлівському напрямку - 30, на оріхівському напрямку - одну атаку.

Втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" вбитими та пораненими сягнули 319 осіб за добу, в озброєнні та військовій техніці - п'ять танків, 13 бойових бронемашин, дві артилерійські системи, 11 автомобілів, два засоби протиповітряної оборони, три одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 безпілотних літальних апаратів різних типів. Уражено ворожий бліндаж.

Зі свого боку окупанти завдали 36 авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія", здійснили 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронами-камікадзе, повідомив Тарнавський.