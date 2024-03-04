Шмигаль розцінює проведення "виборів" на окупованих територіях України як інформаційно-психологічну операцію РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає незаконно організовані РФ вибори на тимчасово окупованих територіях України інформаційно-психологічною операцією країни-агресора.

"Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією. З виборами, як раніше, так і цього року, ця операція нічого спільного не має", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що там не буде ні спостерігачів, ні можливості у людей вільно висловити свою позицію.

"Я впевнений, що світ не визнаватиме ні результатів, ні самого факту проведення таких псевдовиборів. Ми закликаємо всіх партнерів критикувати і заперечувати проти таких інформаційних спецоперацій на тимчасово-окупованих територіях України", - сказав Шмигаль.