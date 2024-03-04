Шмигаль: Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна стане членом Європейського Союзу негайно після нашої перемоги у війні.

"Упевнений, що ми дуже швидко пройдемо переговорні процедури... до двох років, ми готові з нашого боку зробити "домашню роботу". Далі м'яч буде повністю на боці Євросоюзу", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що Україна хотіла б, щоб політичне рішення про членство країни в ЄС було ухвалено "негайно після перемоги".

"Я не вірю, що Євросоюз чекатиме якихось ще формальностей... Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги, після завершення війни, а "домашню роботу" ми зробимо за два роки", - підсумував Шмигаль.