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13:31 04.03.2024

Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

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Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр також зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.

Як повідомлялося, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

Теги: #скорочення #плани #міністерства #шмигаль

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