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12:49 04.03.2024

Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

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Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

Російські окупанти проводили кампанію атак на українську енергетичну інфраструктуру впродовж усього лютого 2024 року, проте не змогли домогтися значного порушення її роботи, повідомляють у британській розвідці.

"Ці атаки відбулися по всій Україні, водночас шкоди було завдано регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецькій, Дніпропетровській областях і на заході, аж до Львівської", - йдеться у звіті, опублікованому в понеділок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначається, що атаки було здійснено за допомогою комбінації ударних безпілотних літальних апаратів, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації далекої дії, як у 2022 і 2023 роках.

"Ймовірно, що Росія прагнула націлитися на регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність на Україні. Незважаючи на ці атаки, електромережа України зберігає стабільну роботу", - резюмується в повідомленні розвідки. 

Теги: #атаки #енергосистема #британська_розвідка

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