4 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 740 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 740 RUSSIAN AGRESSION

4 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день тенісу, День народження мікрофона, Міжнародний день ігрових майстрів.

У Литві - День Святого Казимира.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського, мучеників Павла і Юліанії.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

4 березня відзначається Всесвітній день боротьби з ожирінням. Спочатку його відзначали 11 жовтня, але з 2020 року дату його проведення було змінено.

В інтернеті можна зустріти інформацію також про те, що існують й інші Дні боротьби з ожирінням, які відзначають 25 травня і 26 листопада, проте саме цей став Всесвітнім, оскільки проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Сьогодні ожиріння і зростання кількості людей з надмірною вагою перетворилися на одну з серйозних загроз для здоров'я людства, яку часто ставлять в один ряд із захворюваннями серцево-судинної системи та онкозахворюваннями.

Останнім часом у всьому світі спостерігається зростання частоти ожиріння у дітей і підлітків: у розвинених країнах світу 25% підлітків мають надлишкову масу тіла, а 15% страждають на ожиріння. Надмірна вага в дитинстві - значущий фактор ожиріння в дорослому віці: 50% дітей, які мали надмірну вагу в 6 років, стають огрядними в дорослому віці, а в підлітковому ця ймовірність збільшується до 80%. До 2030 року, за прогнозами ВООЗ, до 41% усього населення матимуть надмірну вагу.

Всесвітній день інженерії

Відзначають щорічно 4 березня, з 2020 року. Це професійне свято інженерів, науковців і винахідників засновано за ініціативою Всесвітньої федерації інженерних організацій (World Federation of Engineering Organizations, WFEO) і встановлено резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбулася в листопаді 2019 року в Парижі.

Дата свята - 4 березня - приурочена до дня утворення WFEO 1968 року, яка сьогодні об'єднує національні організації інженерів 103 країн світу (а це приблизно 30 мільйонів фахівців). Головною метою WFEO, що діє під егідою ЮНЕСКО, був і залишається прогрес і підвищення суспільного добробуту, розвиток наукової, освітньої та інженерної діяльності в кожній конкретній країні та світі загалом.

Всесвітній день тенісу

Міжнародний день тенісу відзначається щорічно в перший понеділок березня. Встановлений 2013 року і визнаний Міжнародною федерацією тенісу (ITF).

Всесвітній день тенісу покликаний популяризувати теніс, заохочувати людей долучатися до гри, а також відзначати такі цінності цього виду спорту, як спортивна майстерність, дисципліна і щоденна робота, орієнтована на результат. Цей день відзначається в усьому світі такими заходами, як тенісні турніри та виставки для людей різного віку і рівня підготовки.

Ще цього дня:

1918 - Українська Центральна Рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України;

1939 - Німецький уряд видав постанову, якою легалізував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1955 - Невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, почала випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1989 - Створено українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 - Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійному оподаткуванню бізнесменів;

2006 - Відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену - "Вирлиця";

2013 - Світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорт", Порту, Португалія;

2015 - Вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників;

2018 - Отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, Велика Британія.

Церковне свято

Герасим Йорданський, пам'ять якого віряни вшановують цього дня, - християнський чернець, який жив у 5 столітті в Лікії. Він народився в багатій родині, але залишив мирські справи і став відлюдником.

Майбутній святий жив у єгипетській пустелі, але пізніше прийшов на берег річки Йордан, де заснував монастир. Всесвітньо відома історія про те, як Герасим приручив дикого лева, вилікувавши звіра від ран.

Іменини: Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Яків, Уляна, Юліана.