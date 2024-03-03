Пісторіус вважає перехоплення РФ розмови німецьких військових про Taurus елементом інформаційної війни

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав перехоплення Росією розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus, раніше оприлюднений російськими пропагандистськими ЗМІ, елементом інформаційної війни, повідомляє DW.

"Це частина інформаційної війни Путіна", - заявив міністр у Берліні в неділю, 3 березня, коментуючи зміст розмови офіцерів Бундесверу.

Також очільник німецького оборонного відомства зазначив, що наразі внаслідок витоку розмови заходів персональної відповідальності вживати не будуть.

Зазначається, що міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку ймовірності перехоплення комунікацій і прослуховування у Військово-повітряних силах, і згодом підтвердило факт прослуховування.