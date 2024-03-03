В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

В Одесі в результаті вчорашнього удару БПЛА по багатоповерхівці загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Тіла двох дітей 10 і 8 років - братика і сестрички - деблокували рятувальники в Одесі. Тіла їхньої матері та 8-місячної сестрички були знайдені під завалами вранці. Наразі внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинули 12 людей. Серед них 5 дітей", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БПЛА.