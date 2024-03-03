Події

20:09 03.03.2024

В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

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В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

В Одесі в результаті вчорашнього удару БПЛА по багатоповерхівці загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Тіла двох дітей 10 і 8 років - братика і сестрички - деблокували рятувальники в Одесі. Тіла їхньої матері та 8-місячної сестрички були знайдені під завалами вранці. Наразі внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинули 12 людей. Серед них 5 дітей", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БПЛА.

 

 

 

Теги: #удар #жертви #одеса

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