Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

В Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БпЛА, вдалося врятувати 5 осіб, проте відомо, що під завалами будинку ще можуть перебувати діти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Одеса. Рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда" триває. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, загалом залучено 215 людей. Вдячний кожному волонтеру, який допомагає", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Президент повідомив, що наразі відомо про десятьох загиблих, з них троє дітей. "Українські діти - військові цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", - зазначив він.

"Усім постраждалим надається необхідна допомога. Пʼятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку", - наголосив глава держави.

Він подякував усім, хто бере участь у рятувальній операції в Одесі, а також усім, хто знищує російських окупантів, ворожу техніку та логістику.

"Кожна російська втрата на фронті – це відповідь нашої держави на російський терор. Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя", - наголосив Зеленський.