Події

13:24 03.03.2024

Валерій Тарасюк вдруге очолив НКРЕКП

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Валерій Тарасюк вдруге очолив НКРЕКП

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), під час закритого засідання в неділю, 3 березня, шляхом таємного голосування обрали її головою Валерія Тарасюка, повідомив регулятор на сайті.

Зазначається, що Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років. У період з 2019 до 2022 року він очолював НКРЕКП, а з 2014 до 2016 року був членом регулятора.

Як повідомлялося, з 23 лютого голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський склав повноваження після закінчення відведеного законодавством дворічного перебування на цій посаді. Протягом 10 днів члени регулятора мали обрати нового голову.

Теги: #тарасюк #голова #нкрекп

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