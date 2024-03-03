Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини - ДСНС

Під завалами будинку в Одесі, пошкодженого внаслідок влучання російського дрона, можуть перебувати ще 4 людини, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Сьогодні до ДСНС звернулися 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина - ці люди живі. За інформацією, під завалами можуть бути ще 4 людини", - ідеться в повідомленні, опублікованому в мережі Фейсбук у неділю.