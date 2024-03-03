Ворог уночі та вранці обстріляв шість громад Сумщини

Російські війська вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 35 вибухів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У ️Есманьській громаді здійснено удар FPV-дрона (1 вибух). По ️Великописарівській ворог гатив із мінометів (10 вибухів). У ️Дружбівській зафіксовано удари ворожих КАБів (3 вибухи). У ️Юнаківській здійснено удари КАБів (2 вибухи). По ️Середино-Будській росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи). На територію Шалигинської ворог скинув 3 міни. По ️Юнаківській здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).