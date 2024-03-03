Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, виникла пожежа

Уночі 3 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру, унаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося загоряння. Вогонь рятувальники приборкали", - ідеться в його телеграм-каналі.

Крім того, додав Лисак, на Нікополь агресор направив дрон-камікадзе.

Також з артилерії гатив по Мирівській і Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Решту територій обстежують.