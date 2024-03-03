Події

08:05 03.03.2024

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, виникла пожежа

1 хв читати
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, виникла пожежа

Уночі 3 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру, унаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося загоряння. Вогонь рятувальники приборкали", - ідеться в його телеграм-каналі.

Крім того, додав Лисак, на Нікополь агресор направив дрон-камікадзе.

Також з артилерії гатив по Мирівській і Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Решту територій обстежують.

 

 

 

Теги: #пожежа #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 03.03.2024
Ворог уночі та вранці обстріляв шість громад Сумщини

Ворог уночі та вранці обстріляв шість громад Сумщини

08:24 03.03.2024
Окупанти за добу обстріляли 18 н.п. Херсонської області, є жертва і поранений, пошкоджено поштове відділення

Окупанти за добу обстріляли 18 н.п. Херсонської області, є жертва і поранений, пошкоджено поштове відділення

08:10 03.03.2024
Від ворожого артснаряда загинув 38-річний чоловік, загалом за добу окупанти завдали 221 удару по Запорізькій області

Від ворожого артснаряда загинув 38-річний чоловік, загалом за добу окупанти завдали 221 удару по Запорізькій області

07:05 03.03.2024
Росіяни за день 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Росіяни за день 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини

19:29 02.03.2024
У результаті обстрілу окупантів у Нікопольському районі поранено двох жінок

У результаті обстрілу окупантів у Нікопольському районі поранено двох жінок

19:07 02.03.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено 16 приватних будинків, 12 госпбудівель та інші ушкодження

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено 16 приватних будинків, 12 госпбудівель та інші ушкодження

13:03 02.03.2024
В Одесі виявили тіло четвертого загиблого - ДСНС

В Одесі виявили тіло четвертого загиблого - ДСНС

12:48 02.03.2024
Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено волонтера - Синєгубов

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено волонтера - Синєгубов

11:20 02.03.2024
Росіяни 17 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

Росіяни 17 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

11:13 02.03.2024
Кількість загиблих в Одесі зросла до 3 осіб - голова ОВА

Кількість загиблих в Одесі зросла до 3 осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки

До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб і літак Су-34

До восьми збільшилася кількість жертв російської дронової атаки Одеси, триває деблокація

Зеленський про атаку Одеси: Затягування з поставками Україні систем ППО призводить до загибелі людей унаслідок російських повітряних атак

ОСТАННЄ

В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки

До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб і літак Су-34

На бахмутському та авдіївському напрямку ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки, також росіяни активізувалися на новопавлівському, де атакували 25 разів

Окупанти за добу здійснили один ракетний і 50 авіаударів, також 112 обстрілів із РСЗВ

ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

У Придністров'ї ФСБ вербує українців

Боррель закликав розслідувати трагедію під час видачі гумдопомоги в Газі

У Вінницькій області виявили частини ворожої ракети Х-101, що розлетілися в радіусі 200 метрів

3 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА