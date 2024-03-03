Боррель закликав розслідувати трагедію під час видачі гумдопомоги в Газі

У зв'язку із загибеллю 29 лютого цивільних осіб, які намагалися одержати доступ до гуманітарної продовольчої допомоги в Секторі Гази, має бути проведено розслідування, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

У заяві йдеться, що "обстріл ізраїльськими солдатами цивільних осіб, які намагалися отримати доступ до продовольчої допомоги, не має виправдання".

"Ми вимагаємо, щоб щодо цієї трагічної події було проведено неупереджене міжнародне розслідування, яке дасть змогу скласти чітку картину подій і відповідальності. У будь-якому разі, Ізраїль відповідає за дотримання норм міжнародного права і захист розподілу гуманітарної допомоги серед цивільного населення", - йдеться в заяві Борреля, опублікованій у суботу в Брюсселі.

Високий представник ЄС пов'язує те, що сталося в Секторі Гази, з "обмеженнями, введеними ізраїльською армією, і перешкодами постачанню гуманітарної допомоги з боку войовничих екстремістів".

"Цей дуже серйозний інцидент говорить про те, що обмеження на надходження гуманітарної допомоги сприяють виникненню дефіциту, голоду і хвороб, а також рівня відчаю, що призводить до насильства. Бойові дії, які не вщухають, та ігнорування міжнародного гуманітарного права породять повний хаос, який унеможливить розподіл гуманітарної допомоги", - попереджає глава європейської дипломатії.