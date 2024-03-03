У Вінницькій області виявили частини ворожої ракети Х-101, що розлетілися в радіусі 200 метрів

Частини російської ракети Х-101 виявили в полі біля одного із сіл Вінницької області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За інформацією відомства, унаслідок падіння крилатої ракети детонації бойових частин не сталося, проте вона все ще становила небезпеку для людей.

За даними правоохоронців, уламки вибухонебезпечного предмета розлетілися в радіусі 200 метрів.

"Поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили", - пояснили в поліції.