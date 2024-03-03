Події

01:37 03.03.2024

США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

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Американські військові провели перше повітряне десантування гуманітарної допомоги у Газі у суботу, передає Reuters.

За інформацією видання, три літаки С-130 доставили понад 38 тис. порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду, а палестинці розмістили у соціальних мережах відео, на яких видно, як скидають ящики з гуманітарною. допомогою.

Білий дім заявив, що такі скидання з повітря будуть тривалими, і що Ізраїль підтримує цю операцію.

На тлі сумнівів щодо відновлення переговорів про припинення вогню в Єгипті в неділю, міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомило, що щонайменше 11 палестинців загинули внаслідок ізраїльського авіаудару наметом у Рафасі, де люди шукають притулку від військового наступу Ізра.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що ще 50 людей було поранено внаслідок удару поряд із лікарнею в районі Тель-Ас-Султан у Рафасі. Один із загиблих – медик цієї лікарні. Ізраїльські військові не одразу відповіли на прохання про коментар.

"Удар припав безпосередньо на один намет, де сховалися люди, уламки потрапили до лікарні", - пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що їхні сили вбили вісім бойовиків у Хан-Юнісі, близько 20 бойовиків у центральній частині сектору Газа та ще трьох у Рималі, недалеко від міста Газа.

Понад мільйон палестинців шукають притулку в районі Рафаха, рятуючись від ізраїльського наступу, що зруйнував більшу частину Гази, внаслідок чого, за даними органів охорони здоров'я анклаву, підконтрольних ХАМАСу, загинуло понад 30 тис. людей. 

Теги: #сша #газа #гумдопомога

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