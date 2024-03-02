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23:35 02.03.2024

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

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Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Екс-президент США Дональд Трамп здобуває перемогу на республіканських кокусах у Міссурі, повідомляє в суботу Associated Press (AP). 

За попередніми даними американських ЗМІ, Трамп має 88% голосів, а у його основного суперника Ніккі Хейлі - 12%.

"Колишній президент, який особливо сильний саме на кокусах, цією перемогою зміцнить своє лідерство за кількістю делегатів", - додає AP.

"Дякую, Міссурі! Разом ми зробимо Америку знову великою", - написав Трамп у соціальних мережах у відповідь на прогнози.

Очікується, що пізніше у суботу відбудуться республіканські кокуси у штаті Айдахо.

Внутрішньопартійні вибори США проводять у вигляді кокусів і праймеріз. Праймеріз організує владу штату, тоді як кокуси - це неформальні зустрічі, які відбуваються з ініціативи членів партії, під час яких відбувається обговорення ймовірних кандидатів у президенти. Спочатку відбуваються дебати, потім – голосування.

В даний час праймеріз проводять набагато частіше, ніж кокуси. Вони, зазвичай, характеризуються вищим рівнем участі. Виборці голосують таємно за допомогою бюлетенів. 

Внутрішньопартійні вибори завершаться у червні. У липні пройде з'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата у президенти, у серпні – з'їзд Демократичної партії. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Теги: #сша #перемога #трамп #міссурі

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