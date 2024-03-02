Росіяни 17 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА
Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі в суботу вранці.
Так, у Новоукраїнці Вугледарської громади внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки.
У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляно Красногорівку, Костянтинівку, Катеринівку та Антонівку. У Берестках Курахівської громади пошкоджено 4 будинки.
У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному. У Костянтинівській громаді перебито лінію електропередачі.
У Часовоярській громаді пошкоджено будинок та 4 гаражі. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки та багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'яне.
Із лінії фронту евакуйовано 544 людини, зокрема 57 дітей.