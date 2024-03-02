Події

11:20 02.03.2024

Росіяни 17 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

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Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі в суботу вранці.

Так, у Новоукраїнці Вугледарської громади внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляно Красногорівку, Костянтинівку, Катеринівку та Антонівку. У Берестках Курахівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному. У Костянтинівській громаді перебито лінію електропередачі.

У Часовоярській громаді пошкоджено будинок та 4 гаражі. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки та багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'яне.

Із лінії фронту евакуйовано 544 людини, зокрема 57 дітей.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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